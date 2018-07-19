Kerimcan Durmaz'ın Mafyaya "Kulağını çeker misiniz" Diye Şikayet Ettiği Arto, Çılgına Döndü

Sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet eden ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade verdi. Kerimcan Durmaz, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' demiş ancak bu kişi, isteğini yerine getirmemişti.

SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ

Kerimcan Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine, Arto sosyal medya hesabından Kerimcan Durmaz için ağır ifadeler kullandı.

"ADALETE HESABINI ÖDEYECEKSİN"

Arto Kerimcan Durmaz'ı hedef alan paylaşımında şunları söyledi; "Sen nasıl kuduz, azmış, iğrenç, müptezel bir köpekmişsin dicem ama hayvanlara hakaret etmiş olacağım. Amerika'dayım, dönünce tabi hesabını ödeyeceksin adalete"