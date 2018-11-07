Kerimcan Durmaz Olumsuz Haberlere İsyan Etti: Herkesin İşi Gücü Ben Olmuşum
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan olumsuz haberlere sosyal medya hesabından isyan ederek, "Herkesin işi gücü ben olmuşum. Şu boş işlerinizi bırakıp kendi hayatınızla ilgilenin." dedi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından hakkında çıkan olumsuz haberlere isyan etti.
"HERKESİN İŞİ GÜCÜ BEN OLMUŞUM"
Durmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerden dolayı sizlere bir açıklama yapma gereği duyduğum için bu yazıyı yazıyorum. Şu zamana kadar hiç bir büyüğüme saygısızlık, hiçbir küçüğümü de yanlışa yönlendirecek kötü hiçbir şey yapmadım. Sosyal medya profilleri kişiye özel, istenildiğinde takip edilir, istenildiğinde takip edilmez. Kimse kimseyi zorla izlemek veya takip etmek zorunda değil. İnanın televizyonda yayınlanan programlarda, dizilerde filmlerde veya haberlerde geleneksel aile hayatımıza uymayan davranışları daha fazla izliyoruz. Herkesin işi gücü ben olmuşum. Şu boş işlerinizi bırakıp kendi hayatınızla ilgilenin." dedi.
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gidenlerin yerini başkaları alıyor,merâk etme boş yere her şey burda kalıyor...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kerim can ı hiç sevmem.ama doğru söylüyor. Kimse kimseyi zorla takip etmiyor. Herkes beğenmiyorsa izlemesin. Yada gençler için kötü örnek ise devlet el koysun meseleye devlet gençliğe sahip çıksınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yeni nesil e çok kötü bir örnek bu ve bunun gibilerCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Bunda suç yok bunu önemseyen yada önemliymiş gibi gosterenlerde suç buda kendini bi halt zannediyo sonra...Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Bugun zaten kafam atık . Kerimcan seninle bir karşılaşırsam osmanlı tokadı neymiş öğreneceksin. nedir ulan bu ne veriyosunuz bu rezil adamın haberiniCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır