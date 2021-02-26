Kerimcan Durmaz'dan ilk single
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Kerimcan Durmaz'dan ilk single

26.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:25
Kerimcan Durmaz'dan ilk single

Sözlerini Ömer Çelik'le yazan Durmaz, aranjesini ise Serdar Özşengül ile tamamladı.

Sözlerini Ömer Çelik'le yazan Durmaz, aranjesini ise Serdar Özşengül ile tamamladı.

"Peşimde"nin mix-mastering'ini Brendan Morawski üstlendi. Klip için Los Angeles'a giden Kerimcan Durmaz, Beverly Hills'teki bir malikanede kamera karşısına geçti.

9 saatte tamamlanan çekimlerde Durmaz'a 70 kişilik bir ekip eşlik etti.

Durmaz, modern pop-rap türünde bir şarkı yaptığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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