Kerimcan Durmaz Ateş Püskürdü: Ağzı Olan Konuşuyor
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi. Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Durmaz, "Olumsuz şeyleri dikkate almamaya çalışıyorum. Ağzı olan konuşuyor." dedi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi. Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Durmaz, "Olumsuz şeyleri ciddiye almamaya çalışıyorum." dedi.
"HER ANLAMDA DOĞRU ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki akşam düzenlenen Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi."En İyi Instagrammer" ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Zaman zaman sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Kerimcan Durmaz, olumsuz yorumlar hakkında "Ağzı olan konuşuyor. Ben pek fazla konuşulanları ciddiye almıyorum. Her anlamda doğru şeyler yapmaya çalışıyorum." dedi.
YORUMLAR (18)
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Ülkenin Milletin yüz karası. Üretim hatası bu hakkında yapılan eleştrisel ve yapanında yerden göğe kadar haklı olduğu yorumlarla beslenen kokladığı havanın haram olduğu dna sı bozuk mahlukat.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çöplükte biten Gül koklanmaz derler;)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu ulkede sadece ama sadece su iki kelimenin kullanimi artsa ulke cag atlar: 1) sanane 2) banane. Misal: Banane senin "turk" veya "aile yapindan" veya sanane adamin cinsel tercihinden. Herkesin beyni var isteyen istedigini yapar. Hersey sizin orf ve adetlerine uymak zorunda degil herkesin kendine gore dogrulari vardir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu mahlukatın cinsiyetini cözen varmı bayan desem bayanlara hakaret olur erkek desem erkeklere ayıp olur bu neci bu kim bu hangi ırk hangi cins mahluk bilen varmıCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bunun gibi gençlere kötü örnek olan tipleri hala ortada gezdiren savcılara selam yolluyorum. Kazandığı tüm para çocukların izlediği sosyal medya videolarından geliyor ve bu tip hala aralıksız video çekmeye devam ediyor. Savcılar, rtük uyumayın bu ve bunun gibi tipler TÜRK aile yapısına bağdaşmayan geleneklerimize uymaya islam dininden uzak bir çizgidedir ve gençlerden uzak tutulmalıdır.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır