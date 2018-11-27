Kerimcan Durmaz Ateş Püskürdü: Ağzı Olan Konuşuyor

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi. Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Durmaz, "Olumsuz şeyleri ciddiye almamaya çalışıyorum." dedi.

"HER ANLAMDA DOĞRU ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki akşam düzenlenen Ayaklı Gazete ödül töreninde görüntülendi."En İyi Instagrammer" ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarının karşısına geçen Durmaz, hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Zaman zaman sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Kerimcan Durmaz, olumsuz yorumlar hakkında "Ağzı olan konuşuyor. Ben pek fazla konuşulanları ciddiye almıyorum. Her anlamda doğru şeyler yapmaya çalışıyorum." dedi.