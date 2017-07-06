Kerimcan Dansçılara Taş Çıkarttı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde sahneye çıkan Kerimcan Durmaz dansçılara taş çıkarttı.



Kemer merkezindeki Club Aura'da Kerimcan Durmaz sahneye çıktı. Saat 02.00'de sahne alacak Durmaz için saatler öncesinde gece kulübü doldu. Konsere çoğunluğu yerlilerden oluşan çok sayıda tatilci ilgi gösterdi. Tatilciler konser öncesi DJ'lerin çaldığı müzikler ve go-go dansçı kızlarının şovlarıyla eğlendi.



Daha sonra Kerimcan Durmaz "Ablan star bebeğim" sözüyle sahneye çıktı. Gece kulübündekiler Durmaz'ı yakından görmek, fotoğraf ve görüntüsünü çekebilmek için DJ kabinine yaklaştı.



Kerimcan Durmaz gecenin ilerleyen saatlerinde kulübün go-go dansçılarıyla birlikte dans etti. Durmaz'ın dansı ilgi gördü. - Kemerantalya