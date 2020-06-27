Kerim Tekin kimdir? Kerim Tekin neden öldü? Kerim Tekin hayatı ve biyografisi! Kerim Tekin hakkında merak edilenler haberimizde! Talihsi bir kaza ile aramızdan ayrılan sevilen sanatçı Kerim Tekin hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Kerim Tekin kimdir? Kerim Tekin neden öldü? Kerim Tekin hayatı ve biyografisi! Kerim Tekin hakkında merak edilenler haberimizde!

90'lı yılların unutulmaz şarkıcılarından biri olan ve talihsiz bir kaza sonucu hayat veda eden Kerim Tekin yıllar geçse de anılmaya ve sevilmeye devam ediyor. Kerim Tekin şarkıları ve albümleri ile gönlümüzde taht kurmuş bir isim oldu. Kerim Tekin hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

KERİM TEKİN KİMDİR?

Kerim Tekin (18 Nisan 1975 - 27 Haziran 1998), Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu. Kerim Tekin, 18 Nisan 1975 tarihinde İstanbul'da[1] doğdu. Tekin, aile tarafından Erzincan kökenlidir. İlkokula Kültür Kolejinde başlayıp Mevlana İlköğretim okulunda bitirdi, bu yıllarda şan ve gitar dersleri aldı. Lise Yıllarında amatör bir futbol takımında oynayıp hem de gece kulüplerinde şarkı söyleme başladı ve bir dönem sonra müzik ağır basınca futbolu bırakıp müzikte ilerlemeyi seçti.

1992 yılında müzik tutkusu yüzünden gitar ve şan eğitimininde etkisiyle futbolu bırakma kararı alarak, futbol takımından ayrılır ve müzik yaşamına başlar. Gece kulüplerinde ve bar'larda amatör olarak gitar çalar ve şarkı söyler, aynı zamanda kendi şarkılar'ınıda yazmaya başlar.

Bir gece kulübünde çalarkan menajer olan Halis Bütünley tarafından çok beğenilir ve o esnada keşfedilir. daha sonra S Müzik ve Raks Müzik ile bir anlaşma imzalayarak profesyonel müzik hayatına atılmak için çalışmalara başlar.

1995 Şubat'ında ilk albümü Kara Gözlüm'ü çıkardı. albümdeki Kenan ve Ozan Doğulu kardeşlerin söz ve müziğini yazdığı klibini Sylvester Lolov'un yönettiği Cici Baba adlı şarkısıyla çıkış yapmış ve tüm herkesin ilgisini çekmiştir. Kısa saçları, deri ceketli halleriyle ilk zamanlarında daha çocuksu ve şirin yapısıyla müzik dünyasına ilk albümüyle adım atmış oldu. toplam 10 şarkı olan albümde, Ozan Doğulu), Kenan Doğulu, Garo Mafyan, Ozan Çolakoğlu, Zeynep Talu, Şehrazat, İlhan Şeşen, Ahmet Kaya, Saro Secikyan ve Febio Taşel gibi isimlerle çalışmıştır.

KERİM TEKİN KİMDİR?

Türkiye'nin birçok yerinde konser vermeye başlayan Kerim Tekin, İlhan Şeşen'in söz ve müziğini bestelediği Kara Gözlüm adlı albümle aynı adı taşıyan şarkıya ikinci klibini çekti ve şarkı çıktığı anda müzik listelerine girdi. aynı zamanda birçok program teklifi almaya başlamış o dönemde 7'den 77'ye, Huysuz Show ve Erol Evgin Show gibi birçok show programına katılmıştır. Mirasyediler adlı Show TV'de yayınlanan televizyon dizisiyle birlikte oyunculuk kariyerine de başlamıştır.

1997 yılında ikinci albümü Haykırsam Dünyaya'yı Raks Müzik ve S Müzik müzik etiketiyle piyasaya sundu. bu albümün prodüktörlüğünü diğer albümdeki gibi menajeri Halis Bütünley üstlendi. tarzını değiştiren uzun saçları, kirli sakalı, küpesi ve giyimiyle kendini tamamen baştan yaratmış ve genç kızların sevgilisi olmuştu, albüm 11 şarkıdan oluşuyordu, söz ve müziğini Tayfun Duygulu'nu yazdığı Kar Beyaz adlı şarkıyla klip çekmiş ve bu şarkıyla çıkış yapmıştır. şarkı çıkış yapar yapmaz müzik listelerine zirveye çıkmıştır Kar Beyaz'dır ölüm ellerinden gülüm, daha sonra ikinci klip şarkısı albümle aynı adı taşıyan Haykırsam Dünyaya adlı şarkı müzik listelerine hızlı bir giriş yapmış ve dilden dile dolanmıştır, bu gibi şarkılarla ve yeni tarzıyla halkın ilgisini çekmiş ve bunun yarı sıra magazin dergileri ve Bizim Michael, Çat Kapı, Şahane Pazar, Seç Bakalım ve 7'den 77'ye gibi birçok programa katılmış, röportajlar vermiştir.

Albümde, Şehrazat, Fedon, Hakan Demir, İskender Paydaş, Tayfun Duygulu, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Zeynep Türkeş, Emre Irmak, Volga Tamöz, Yuri Ryadchenko, Feyyaz Kuruş, Kemal Albayrak , Yusuf Bütünley ve Cenk Bütünley gibi isimlerle çalışmış ve 1998 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'ne En iyi erkek sanatçı ödülü dalında aday gösterildi. aynı zamanda şarkıcı Zerrin Özer ile aşk yaşadığı iddiaları magazin dünyasına yansıd aynı yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında binlerce insana konser vermiş ve başrollerini Meral Konrat ile birlikte paylaşacağı Yaz Aşkım adlı TV filminin çekimlerine başlamıştır. filmde "Kerim" adında bir üniversite öğrencisi ve araba yarışçısı'nı canlandırmış ve filmin başrolünde oynamıştır. filmin yönetmeni olan Cem Akyoldaş, Tekin'in üçüncü klip şarkısı olan Akşamlar'a klip çekmek için kolları sıvamış, klibi çekmiştir ve klibi filmden alınan görüntülerle tamamlamıştır. Mayıs ayında yayınlanan klip sanatçının ölümü üzerinde haziran ayında tekrar yayınlanmış ve klibin sonuna "Seni Asla Unutmayacağız" diye bir yazı yerleştirilmiştir. 1 milyon'u geçen albüm satışıyla 90'lı damgasını vuran sanatçılar arasına girmiştir. 1998 yılının ortalarında Kar Beyaz adlı filmin çekimleri için hazırlanmıştır. ve aynı zamanda daha adı belli olmayan bir filmin çekimlerine giden Tekin, "Kar Beyaz"'ın çekimleri devam ederken gittiği 27 Haziran Afyon Termal konserinden İstanbul'a dönerken Halis Bütünley ile birlikte geçirdiği kazada yaşamını yitirmiştir, ve her iki filmde yarıda kaldığı için yayınlanmamıştır. ölümü tüm müzik dünyasını yasa boğmuş ve Türk pop müziği'nin hızla yükselen isimlerinden biri görülen Tekin'in cenazesi Türkiye'nin en kalabalık sanatçı cenazelerinden biri olmuştur. ölümünden sonra albüm satışları 1 buçuk milyon'u geçmiştir, ve ölümünden sonra şarkıları birçok sanatçı tarafından coverlanmıştır, 2012 yılında İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar albümünde Kar Beyaz adlı şarkısının İrem Candar'la birlikte olan düeti yayınlanmıştır.

KERİM TEKİN KİMDİR?

Kerim Tekin'e birçok oyunculuk teklifi geldi, ilk olarak 1996 yılında Mirasyediler adlı Show TV dizisinde rol aldı. Daha sonra Meral Konrat ile birlikte başrolünü oynadığı Yaz Aşkım adlı bir TV Filmi'nde "Kerim" adlı karakteri canlandırdı. Hit şarkısı Kar Beyaz ismi ile aynı adı taşıyan Filmde ise "Gazeteci Kemal" karakterini Başarı ile canlandırdı, fakat film Kerim Tekin'in ölümü üzerine yayınlanmadı, Karbeyaz filminin çekimleri sırasında bir başka film için setlere giden Tekin'in bir filmi daha vardır ama filmin daha adı bile belli olmadan Kerim Tekin yaşamını kaybetmiştir.

Kerim Tekin, her sene düzenlenen ve 1998 yılında Afyon, Sandıklı Termal '98 konserine gidecek olan sanatçılar arasında yerini aldı. 26 Haziran akşamı büyük bir ilgi ile beklenen konserine çıktı, konserde şarkılarını söyledi ve daha sonra sahne arkasına gitti. Tüm sanatçılar sahne arkasında öylece beklerken Tekin, acele ile en yakın arkadaşlarından birisinin düğünü olduğunu söyleyerek röportajdan hemen sonra konserden en yakın arkadaşının düğününe gitmek için menajeri Halis Bütünley ile birlikte kiraladığı bir araba ile yola çıkmıştır. Direksiyon koltuğunda Kerim Tekin geçmiştir, saatler gece 24:00 gösterdikten 15 veya 20 dakika sonra Tekin mıcır çalışması olan bir yolda karşıdan gelen bir süt tankeri ile bir kömür kamyonu karşılaşmıştır ve mıcırda tekerlekleri kayan kömür kamyonu süt tankerine çarpmıştır. Çarpışma esnasından kısa bir süre sonra süt tankeri yere devrilmiştir ve hemen arkasında olan Kerim Tekin'in arabasının üstüne çıkmıştır.

Tam kamyon'un arabanın üstüne çıktığı o esnada menajeri olan Halis Bütünley Kerim'in koltuğu ve kendi koltuğunu yandaki düğmeleri büyük bir hızla çekerek arkaya yatırmıştır ve saniyeler sonra kamyon arabanın üstüne çıkmıştır. Kamyon aracın üstüne çıkarken aracı 70–75 m arabayı geriye sürüklemiştir ve o esnada Kerim Tekin'in arabası şarampolden aşağı düşmüştür ve arkasından kamyon da arabanın üstüne düşmüştür bu esnada sanatçının kiraladığı aracın dört kapısı da büyük bir gürültü ile basınç'tan dolayı açılmıştır. Kamyon sanatçının arabasının üstüne düştükten sonra menajer Halis Bütünley Kerim Tekin'e iyi misin? dediğinde sanatçı hiçbir şeyim yok ben iyiyim demiştir, Bütünley araçtan çıkarken sanatçıya ben çıkacağım çıktıktan sonra sen de arkamdan gel demiştir ve Bütünley araçtan çıktıktan sonra dizine kadar çamura batmıştır. Bütünley dizine kadar gelen çamurla yürüyerek 10-15 metre araçtan uzaklaşmış ve sanatçıya beni duyuyor musun? diye seslenmiştir. Bütünley benim oturduğum koltuğa geç demiştir. Kerim Tekin o koltuğa geçtikten sonra menajerine gelemiyorum diye seslenmiştir. O sırada Halis Bütünley yukarı çıkarak etraftan yardım istemiştir ve gelen yardımın sonucun da Kerim Tekin araçta son nefesini vermiştir. Festivalde haberi öğrenen sanatçı arkadaşları Reyhan Karaca, Seçil, Alişan ve Zafer Peker acı haberle şok olmuştu, yine festivaldeki isimlerden birisi olan Zerrin Özer ise olayı öğrendiği zaman sinir krizi geçirdi ve doktorların verdiği sakinleştirici iğneler ile kendine geldi. Festivalin üçüncü konseri gelen acı haberle beraber iptal edilmişti. Festivalde olmayan fakat haberi o gece öğrenen Nâlân ve Tayfun Duygulu ise "En yakın dostumuzdu. Ölümüne inanamıyoruz." dediler. Festivali Bir fidan sizden, bin şarkı bizden adı kapsamında düzenleyen Zekeriya Özkan da acısını belli etmiştir ve bir dahaki gittikleri yerdeki bir ormana Kerim Tekin Hatıra Ormanı adını vereceğini açıklamıştır.

Olaydan tam bir hafta önce 21 Haziran günü Defne Joy Foster, Star TV'de yayınlanan Çat Kapı adlı magazin programı için Kerim Tekin'in evine röportaj için geldiğinde uzun röportaj'ın ortalarında Kerim Tekin, Foster'a elbise dolabını gösterirken Foster dolapta gördüğü ve Kerim Tekin'in Kara Gözlüm albümü dönemin de giydiği sarı-siyah deri ceketi istediğinde Tekin şu cevabı vermiştir; Onu vermiyorum, saklayacağım yani ben o ceketi çocuklarıma götüreceğim cevabını vermiştir. ama ne yazık ki olaydan tam bir hafta sonu henüz 23 yaşında iken trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Olaydan tam 9 yıl sonra, 2007 yılında ana haber bültenleri ve magazinlere tekrar çıkmıştır, Çünkü aynı tarzda bir kaza rock sanatçısı Barış Akarsu'nunda başına gelmiştir. Kerim Tekin öldükten birkaç gün sonra cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'sinden kaldırılmıştır. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Cenazesi büyük yankı uyandırmıştır. Cenazesine Sibel Can, Kayahan, Zeynep, Zerrin Özer ve Asrın Tuncer gibi birçok sanatçı katılmıştır.

KERİM TEKİN KİMDİR?

27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin genç yaşta büyük başarılara imza atmış 90'lı yıllara damgasını vuran iki albüm çıkarmıştır. Ölümünün ardından TV kanallarında ve magazin programlarında anma etkinlikleri düzenlenmiştir. 1998 yılında Zerrin Özer Tekin'e o yılki albümünde bulunan Şimdi Uzaklardasın adlı şarkıyı armağan etmiştir. Aynı yıl içinde Zerrin Özer, Tekin'in Haykırsam Dünyaya adlı albümünde bulunan ve büyük bir hit olan Kar Beyaz adlı şarkının düet versiyonunu yayınlamıştır. Şarkı müzik kanallarında ve listelerinde yerini almış ve tekrar bir numaraya kadar yükselmiştir. 1998 yılı içinde çekilen Kar Beyaz adlı sinema filmi ölümü üzerine yarım kalmıştır. 2006 yılında gazetelerde sinema filminin tamamlanacağı haberleri çıksa da daha tamamlanamamıştır. Yaz Aşkım adlı başrolünü Meral Konrat ile birlikte paylaştığı TV filmi ölümünün ardından TGRT kanalında yayınlanmıştır.

2005 yılında Barış Akarsu ve Özgür Çevik "Akademi Türkiye" adlı yarışma programında Kar Beyaz adlı şarkıyı canlı olarak cover'lamışlardır. 2011 yılında Kral TV'nin yaptığı Kral Fanlar adlı programda toplanan Kerim Tekin fanları ve sanatçı arkadaşları sanatçıyı anmışlardır. Aynı yıl İskender Paydaş yayınladığı ilk albümü Zamansız Şarkılar'da Kar Beyaz şarkısını İrem Candar'ın düeti ile yapılan cover versiyonuna albümde yer verilmiştir. Aynı yıl Gökhan Türkmen sanatçının Akşamlar adlı şarkısına yaptığı coverı internetten yayınlarken, Murat Dalkılıç'ta Kara Gözlüm adlı şarkısına Joy Türk Akustik adlı program için yaptığı cover çok beğenilmiştir. 2012 yılında Okan Bayülgen'in TV 8'de yayınlanan gece programı Disko Kralı'nda bir 90'lar programı yapılmıştır ve o gün Kerim Tekin Twitter'da dünya çapında Trend Topic olmuştur ve dünya çapında en çok konuşulan isimlerden birisi olmuştur.