Kerim Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kerim Öztürk'ün hayatı ve biyografisi
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Kerim Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kerim Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

10.03.2021 23:40 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:02
Kerim Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kerim Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kerim Öztürk geliyor. Peki Kerim Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kerim Öztürk'ün hayatı ve biyografisi hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kerim Öztürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kerim Öztürk hakkındaki tüm bilgiler yazımızda.

KERİM ÖZTÜRK KİMDİR?

Kerim Öztürk 1967 Samsun Çarşamba doğumludur. İlköğretimini Samsun'da tamamlayan Kerim Öztürk hafızlığını da burada yaptı. Ardından Samsun'da İmam Hatip lisesini okudu. Kerim Öztürk, 1987-1988 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Mezun olduktan sonra askerliğini yapan Kerim Öztürk Kastamonu Merkez, Kartal Yakacık Merkez Camii'lerinde görev yapmıştır.

Kerim Öztürk, Büyük Çamlıca Camii İmam-Hatibi'dir.

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