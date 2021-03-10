Kerim Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kerim Öztürk'ün hayatı ve biyografisi
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KERİM ÖZTÜRK KİMDİR?
Kerim Öztürk 1967 Samsun Çarşamba doğumludur. İlköğretimini Samsun'da tamamlayan Kerim Öztürk hafızlığını da burada yaptı. Ardından Samsun'da İmam Hatip lisesini okudu. Kerim Öztürk, 1987-1988 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Mezun olduktan sonra askerliğini yapan Kerim Öztürk Kastamonu Merkez, Kartal Yakacık Merkez Camii'lerinde görev yapmıştır.
Kerim Öztürk, Büyük Çamlıca Camii İmam-Hatibi'dir.