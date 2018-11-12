Kerim Koç Görevinden İstifa Etti

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Koç, 2 yıllık görev süresinin ardından istifasını iletti.

İstifası federasyon yönetim kurulu tarafından kabul edilen Koç, yerel seçimler öncesinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden belediye başkan aday adayı olacak.

Kerim Koç, yayımladığı istifa yazısında şunları kaydetti:

"Değerli masa tenisi camiamız, 27 Kasım 2016 tarihinde saygıdeğer delegelerimizin teveccühüyle görevimize başlamıştık. 12 Kasım 2018 tarihi itibarıyla İstanbul/Gaziosmanpaşa Belediyesi başkan adaylığına başvurmak üzere federasyon başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İki yıllık görev süresi boyunca yaşadığımız güzel anılar ve dostluklar baki kalacaktır. Bir masa tenisi sevdalısı olarak her koşulda masa tenisi sporuna katkı vermeye devam edeceğiz. Kubbede hoş sada bırakabildiysek ne mutlu bizlere."