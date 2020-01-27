Kerim Frei, FC Emmen'e kiraladı
Başakşehir Kulübü, futbolcusu Kerim Frei'yi sezon sonuna kadar Hollanda ekibi FC Emmen'e kiraladı.
27.01.2020 23:59 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:04
Başakşehir Kulübü, futbolcusu Kerim Frei'yi sezon sonuna kadar Hollanda ekibi FC Emmen'e kiraladı.
Kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei, sezon sonuna kadar Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Emmen'e kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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