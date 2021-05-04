Kerim Can Güney bulundu mu? 10 yaşındaki Kerim Can Güney'e ne oldu?

Kerim Can Güney bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Burdur'da otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'in ormanlık alanda ve köyün bahçelerinde arama çalışmaları sürerken konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de ele alındı. 10 yaşındaki Kerim Can Güney'e ne oldu? Kerim Can Güney nerede?

10 yaşındaki Kerim Can Güney'e ne oldu? Kerim Can Güney bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

KERİM CAN GÜNEY NEREDE?

Burdur'da otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'i ormanlık alanda, köyün bahçelerinde arama çalışmaları sürüyor. Kaybolduğu bölgeden itibaren dere tepe aranan ve yaklaşık 31 saattir bulunamayan çocuk için dronlu ve köpekli aramalar yapılıyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi de köye gelip arama çalışmalarına katıldı. Kerim Can'ın dedesi Ali Güney de köylülerle birlikte orman yollarında torununu aradı. Altınyayla Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, çocuğun kaybolduğu ormanlık bölgede ekipler ile toplantı yaptı ve arama çalışmalarını koordine etti.

Oğlunun arama çalışmalarını takip eden Adem Güney, eşinin kendini ağlayarak telefonla aradığını ve oğlunun kaybolduğunu söylediğini anlattı. Baba Güney, "Oğlum şurada oynardı koçum. Kozalak oynardı bir yere gitmezdi. İlk oğlum da maalesef otistik oldu, konuşamıyordu. Benim aklım ermedi gitti. Yoldan gittiyse koşarak gider. Kaybolduktan sonra babam yoldan gitmiş. Dağa gitse ne kadar gider. Biz yürüyemiyoruz o nasıl yürüsün. Hayatından endişe etmiyorum öyle bir şey düşünemiyorum. Düşünsem kahrolurum ömür boyu içimde ıstırap kalır. Allah yardımcı olursa bulunursa çok iyi olur. Benim ilk oğlumdu" dedi.

KERİM CAN GÜNEY BULUNDU MU?

Bölgedeki arama çalışmalarının hava kararana kadar süreceği belirtilirken, ekipler bölgedeki kurt ve tilki gibi yabani hayvanların Kerim Can Güney'e zarar vermesinden endişe ediyor. Otizmli ve işitme engelli olan 10 yaşındaki Kerim Can Güney'i arama çalışmaları devam ediyor.