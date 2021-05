Kerim Can Güney bulundu mu? 10 yaşındaki Kerim Can Güney'e ne oldu?

Kerim Can Güney bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Burdur'da otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'in ormanlık alanda ve köyün bahçelerinde arama çalışmaları sürerken konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de ele alındı. 10 yaşındaki Kerim Can Güney'e ne oldu? Kerim Can Güney nerede?