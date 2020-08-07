Kerevitaş yılın ilk yarısında 327,4 milyon lira konsolide brüt kar elde etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kerevitaş yılın ilk yarısında 327,4 milyon lira konsolide brüt kar elde etti

Kerevitaş yılın ilk yarısında 327,4 milyon lira konsolide brüt kar rakamına ulaştı.

Kerevitaş yılın ilk yarısında 327,4 milyon lira konsolide brüt kar elde etti
07.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:05

Kerevitaş yılın ilk yarısında 327,4 milyon lira konsolide brüt kar rakamına ulaştı.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, şirketin konsolide cirosu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 1 milyar 382 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşti. Konsolide brüt kar 327,4 milyon liraya yükselirken, FAVÖK ise 195,2 milyon lira oldu.

Superfresh yılın ilk yarısında yeni ürünlerin desteğiyle pazar payını yükseltti

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kerevitaş'ın markalarından, dondurulmuş gıda sektörünün lider markası SuperFresh, yılın ilk yarısında inovatif ürünleriyle büyüme stratejisini sürdürdü ve pazar payını üç puan artırdı.

Unlu ürünler segmentinde Türkiye'de ilk 'Taş Fırın Pizza' ve 'Tava Böreği' alternatiflerini tüketicinin beğenisine sunan SuperFresh'in, tost makinesinde pişen inovatif ürünü Pizza Tost, yerel lezzetlerde Talaş Böreği, tatlı segmentinde 'Çikolatalı Pasta' ve dünya mutfağından 'Falafel' ürünleriyle öne çıktı. Dondurulmuş sebze segmentinde ise brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve kış türlüsü lansmanları gerçekleştirildi.

Besler son üç yılın en yüksek pazar payına ulaştı

Sektörünün açık ara lider firması olan Besler, ikinci çeyrekte Türkiye'de toplam pazarda yüzde 57, markalı ürünler pazarında yüzde 67 ciro payıyla son üç yılın en yüksek pazar payına ulaştı.

Pazar, geçen yılın aynı dönemine göre ciroda yüzde 29 büyürken, Besler yüzde 33 büyüme oranıyla başarılı bir performans gösterdi. Besler'in bu dönemde elde ettiği bu başarının itici gücü, Bizim Yağ ve Teremyağ'ın yüksek performansı oldu.

Toplam pazarda ve paket pazarında lider olan Bizim Yağ, bir önceki döneme göre cirodaki payını yüzde 42'ye yükseltirken, kase margarin pazarının lideri Teremyağ ise ciroda yüzde 49,3'lük paya ulaştı.

"İnovatif ürünlerimiz ve geniş portföyümüzle pazar liderliğimizi koruyoruz"

Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Şükrü Çin, ilk altı aylık performansa ilişkin, "Pandemi etkilerinin yoğun olarak görüldüğü dönemde, üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerimize kesintisiz şekilde devam ettik. Yine bu dönemde ev dışı tüketim ve ihracat pazarlarında konsolide olarak yaşanan ciddi düşüşlere rağmen geçen senenin aynı dönemine göre büyüme elde etmeyi başardık." bilgilerini verdi.

Özellikle tüketicilerin beğenisine sundukları inovatif ürünlerin ve markalarla pazar liderliğini korumayı sürdürdüklerini aktaran Çin, "Bunların yanı sıra Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmemiz sayesinde, Kerevitaş ve Besler fabrikalarımız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne layık görüldü. Böylece hijyen konusundaki güvenilirliğimizi de bir kez daha kanıtlamış olduk." diye devam etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı Dünya
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Okan Buruk Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Kerevitaş yılın ilk yarısında 327,4 milyon lira konsolide brüt kar elde etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 21:08:32. #1.14#
title