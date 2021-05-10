Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 44,2 artışla yaklaşık 1 milyar TL oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 44,2 artışla yaklaşık 1 milyar TL oldu

Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 44,2 artışla yaklaşık 1 milyar TL oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Kerevitaş'ın 2021 yılının ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artarak yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştı.

Kerevitaş'ın 2021 yılının ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artarak yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kerevitaş, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, Kerevitaş'ın 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artışla 998 milyon TL olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 137,2 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Güçlü markaları ve yenilikçi ürün lansmanlarıyla pazar payını artırmaya devam eden Kerevitaş, gerek Türkiye pazarında gerekse ihracat yaptığı pazarlarda büyümesini sürdürdü. Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün lider markası SuperFresh, bu yılın ilk üç ayında inovatif lansmanlarla portföyünü güçlendirmeye devam etti. Pizza kategorisinde Cheddar Peynirli Pizza Tost ve Özel Taşfırın Hamurlu Dört Peynirli Pizza, ince kesimli patatesler ve içi ton balıklı Çıtır Toplar tüketicilerin beğenisine sunuldu. Türkiye margarin pazarında 17 milyon haneye ulaşan ve yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi önemli markalarıyla Besler de yılın ilk üç ayında yüzde 54 ciro payı ile pazar liderliğini korudu.

"2021 yılında da inovatif ürünlerle büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, 2021 yılında inovatif ürünlerle büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Çin, 2020 yılındaki finansal başarının 2021 yılında da devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl salgın koşullarının getirdiği belirsizliğe rağmen, tüm işleyişimize yön veren inovasyon kültürümüzden taviz vermeden pazara yenilikçi ürünler sunmaya devam etmiştik. 2021 yılına da aynı şekilde etkili bir başlangıç yaparak ilk üç ayda konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırmayı başardık. Önümüzdeki dönemde de pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
Saatlerce emek verilerek toplanan dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor
Saatlerce emek verilerek toplanan dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Arda Turan Burak Yılmaz Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 44,2 artışla yaklaşık 1 milyar TL oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 20:54:13. #1.15#

title