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Kerevitaş birinci çeyrekte konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı

Kerevitaş birinci çeyrekte konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı
06.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:12

Kerevitaş'ın birinci çeyrekte konsolide cirosu yüzde 13 artışla 692 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş'ın birinci çeyrekte konsolide cirosu yüzde 13 artışla 692 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş, yaptığı yazılı açıklama ile ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, şirketin birinci çeyrekte konsolide cirosu yüzde 13 artışla 692 milyon TL olarak gerçekleşirken, konsolide brüt karı 160,3 milyon TL'ye yükseldi, FAVÖK ise 97,1 milyon TL oldu.

Piyasa değerine göre Yıldız Holding'in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş'ın FAVÖK marjı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Kerevitaş'ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde ciro yüzde 13,8 artışla 206,7 milyon TL olurken, Yağ İş Biriminde ciro yüzde 13,2 artışla 493,6 milyon TL oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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