Son Dakika | Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı

Son dakika haberine göre Bucak Sanayi Mahallesi'nde bir hızar atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan diğer hızar atölyesine sıçradı.

Bucak Sanayi Mahallesi'nde bir hızar atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan diğer hızar atölyesine sıçradı. Yangın diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde 2 hızar atölyesinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, keresteciler sitesi içerisinden dumanlar yükselince dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Yöntem'e ait olduğu belirlenen hızar atölyesinin yazıhane kısmında başladığı belirlenen yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan Süleyman Akarsu'ya ait hızar atölyesine sıçradı. Çatı kısmına sıçrayan yangına müdahale eden Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangın yanında bulunan iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Can kaybının olmadığı öğrenilen yangın faciası ucuz atlatıldı.

(İHA)

Son Dakika | Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı
Son Dakika | Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı
Son Dakika | Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Binnur Kaya Acun Ilıcalı
Spor Mesut Bakkal Nihat Özdemir İsmail Kartal Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:23:38. #1.16#
title