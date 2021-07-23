Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)
YOL ULAŞIMA AÇILDI TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde devrilen kereste yüklü TIR nedeniyle İstanbul şeridi, kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
YOL ULAŞIMA AÇILDI
TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde devrilen kereste yüklü TIR nedeniyle İstanbul şeridi, kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından yol saat 19.30 sıralarında ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz