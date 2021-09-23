SAKARYA (İHA) - - Kereste yüklü kamyon tarlaya devrildi, sürücü araçta sıkıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kereste yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca'dan, Söğütlü istikametine doğru seyir halinde olan R.O. idaresindeki 54 ADJ 636 plakalı kereste yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücü ise sıkıştı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yaralı sürücü R.O., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonda bulunan keresteler tarlaya savrulurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.