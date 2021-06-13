Kereste yüklü kamyon devrildi

Kereste yüklü kamyon devrildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kereste yüklü kamyon devrildi.

Kereste yüklü kamyon devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kereste yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

Yenişehir den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Selim D. Yönetimindeki 54 YD 816 plakalı kereste yüklü kamyon, kavşaktan dönmekte olduğu sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Kasada yüklü keresteler yola saçıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan