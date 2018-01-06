Kereste-palet Urge Firmaları Mısır Pazarında

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından yürütülen Kereste-Palet URGE Projesi kapsamında, Mersin ve Adana'nın kereste-palet firmaları Mısır'da ikili görüşmeler yaptı.



Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-26 Aralık 2017 tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye ve Kahire kentlerine Sektörel Ticaret Heyeti düzenlendi. Yapılan sektör araştırmaları sonucunda "Geleceğin Müşterisi" olarak sınıflandırılan Mısır pazarı, Aralık ayı AKAMİB'in ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer alırken, yüzde 363 artış ile yüzde 3 paya ulaştı. Son 5 yıl içinde ithalatı yıllık ortalama yüzde 3,9 seviyesinde artış gösteren Mısır'ın, kereste ve palet ithalatı yaptığı ülkelere ortalama uzaklığı 3 bin kilometre iken, Türkiye'ye uzaklığının bin 84 kilometre olması, Türk firmalarının bu alanda elini güçlendirdi.



AKAMİB Başkanı ve TİM Lojistik Konseyi Başkanı olan Bülent Aymen, söz konusu ürün grubu için oldukça hassas bir konu olan taşıma mesafesi açısından Türkiye'nin avantajlı bir tedarikçi olduğunu vurguladı.



Mısırlı ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet, İskenderiye Başkonsolosu Serdar Belentepe ve İskenderiye Ticaret Ataşesi Alaaddin Ucak ile de bir araya gelirken, ikili iş görüşmelerinin gerçekleşmesine de büyük desteği olan İskenderiye ve Kahire Ticaret Müşavirliği yetkililerine yardımları ve misafirperverlikleri anısına hediyelerini takdim etti.



Ara vermeden pazar araştırmalarına devam Kereste-Palet URGE Projesin, önümüzdeki aylarda İran ve Almanya pazarlarına ticaret heyetleri düzenlemek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN