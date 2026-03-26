Kereste ile cinayet işleyen sanığa müebbet hapis cezası verildi

Eskişehir'de tartıştığı şahsı kereste ile öldüren sanık, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Eylül 2025 tarihinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aydın Keskin (47), daha önceden tartışmalı olduğu Hasan Hüseyin Doğruk'u (60) kavga esnasında kereste ile darbederek ölümüne sebep olmuştu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

"Böyle olmasını istemezdim"

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Aydın Keskin, Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, taraf avukatları ve her iki tarafın yakınları katıldı. Önceki duruşmada verilen 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası mütealası hakkında son sözlerini söyleyen Aydın Keskin, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Olanlar oldu, can havliyle, kaş göz işaretlerinden korkarak, önceki darptan dolayı 'yeniden yakalar' diye korkarak vurmak zorunda kaldım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın Keskin'in son sözlerinin ardından kararı açıkladı. Keskin, 'Kasten öldürme' suçundan, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR

