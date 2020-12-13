Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
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Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın

13.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:29

Son dakika haberine göre Kereste fabrikasında korkutan yangın Fabrikanın silosunda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü Düzce Merkeze bağlı Şaziye köyünde bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Kereste fabrikasında korkutan yangın

Fabrikanın silosunda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü

DÜZCE - Düzce Merkeze bağlı Şaziye köyünde bir kereste fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan silo yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek soğutma yapıldı.

Yangın merkeze bağlı Şaziye köyünde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 karayolu üzerinde bulunan kereste fabrikasının silo kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çilimli, Gölyaka ve Düzce Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kereste fabrikası çalışanları ise siloda çıkan yangının kıvılcımlarının diğer kereste ürünlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri bir yandan silonun alt kısımlarından kıvılcımların gelmesini önlerken bir yandan da yanan siloya merdivenli itfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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