Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
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Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti

Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kereste fabrikasında silo bölümünün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kereste fabrikasında silo bölümünün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Fabrikada çalışan işçilerin şans eseri yara almadan kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Nermin Sokakta bulunan orman ürünlerinde bulunan talaş silosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silo içerisinde bulunan talaşların ısınması ile yangın çıktı. Durumu gören çalışanlar hemen 112 Acil Yardım Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Şans eseri çalışanlar ise yara almadan yangından kurtuldu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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