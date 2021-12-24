GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kereste fabrikası alev alev yandı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kereste fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın idari bürosu ve yatakhanenin bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Daha sonra fabrikaya da sirayet eden yangın sırasında bir kişi dumandan etkilendi. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen vatandaşa sağlık ekipleri tarafından müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.