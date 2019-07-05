Kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen yangında büyük facia atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Horasan ilçesi Adnan Menderes Mahallesine bağlı Ağrı Caddesi'nde bulunan bir eve ait bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan araç kasası kısa sürede alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliğine ait İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti alevler keresteci dükkanına ulaşmadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile olası faciayı önledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve itfaiye ekipleri yangın işe ilgili tahkikat başlattı. Yapılan incelemede yangının hangi nedenle çıktığı ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA