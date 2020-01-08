Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu
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Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

08.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:57
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu

'un ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan kereste atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede atölyeyi kaplayan alevlere apartman sakinleri müdahale etti. Olay yerine gelen Tirebolu İtfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaş ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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