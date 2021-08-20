"Keremke"nin ikinci sayısı çıktı
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"Keremke"nin ikinci sayısı çıktı

'Keremke'nin ikinci sayısı çıktı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke'nin ikinci sayısı okuyucuyla buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke'nin ikinci sayısı okuyucuyla buluştu.

Belediyenin, kent merkezi ve ilçelerde, yaptığı alt ve üst yapı yatırımları ile spor, eğitim, turizm, kültür-sanat ve hizmetlerin yer verdiği 30 sayfadan oluşan haber bülteninin 2. sayısı çıktı.

Vatandaşlar, dijital ortamda Büyükşehir Belediyesi'nin, resmi web sitesinde, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları, müzeler, gençlik ve kadın merkezleri ile millet kıraathanelerinden de haber bültenine ulaşabilecek, ayrıca belediye personeli aracılığıyla kentin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnaflara ulaştırılacak.

Vali Münir Karaloğlu, "Keremke"de kaleme aldığı "Yeni bir gün başladı" yazısında, her iş ve hizmetin bizzat vatandaşların talebi olduğu kaydetti:

Diyarbakırlıların istekleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarda imkan, zaman ve ihtiyaç taleplerini dikkate alarak hizmet sunduklarını belirten Karaloğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şehirde huzur, birlik, umut var olsun, her şey olacak, inşallah. Diyarbakır Anadolu'nun parlak yıldızıdır, bu parlak yıldızın önündeki her türlü perdeyi el birliğiyle kaldıracağız. Kararımız budur, irademiz bu yöndedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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