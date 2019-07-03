Keremcem, paylaşımına Trafik bile engel değil!

Ünlü oyuncu, dün akşam yayınlanan Kimse Bilmez'in 4'ncü bölümünü evinde izleyebilmek için her yolu denedi. Set çıkışı sıkışan trafikte mahsur kalan Keremcem, aracından inerek soluğu Metro'da aldı. Metro'da ayakta seyahat ederken takipçileri için bir de fotoğraf paylaşan Keremcem, trafiğin kendisi için engel olamayacağı mesajını verdi.

Keremcem, paylaşımına; "Trafik bile #KimseBilmez'in yeni bölümüne yetişmeme engel değil.