Kerem Yılmazer Vefatının 14. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, usta sanatçısı Kerem Yılmazer için vefatının 14. yılında, mezarı başında bir anma töreni düzenliyor.
20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Kerem Yılmazer'in eşi Göksel Kortay, Şehir Tiyatroları çalışanları, sanatçıları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.