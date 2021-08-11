Kerem Tunçeri: "Galatasaray camiasına yakışır bir basketbol organizasyonu kurmak için çok çalışacağız"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri, "Baba mirası Galatasaray Spor Kulübüme geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri, "Baba mirası Galatasaray Spor Kulübüme geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Galatasaray camiasına ve değerlerine yakışır bir basketbol organizasyonu kurmak için çok çalışacak ve kulübümüzü onurlandırma yolunda ilerleyeceğiz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrılarak, Galatasaray basketbol şubesinin genel koordinatörlüğüne gelen Kerem Tunçeri yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndaki görevinden ayrıldığını belirten Kerem Tunçeri, "A Milli Takım formasını en çok terleten erkek basketbolcu unvanım ile emekli olduğum milli takıma; Başkanımız, çocukluk ve takım arkadaşım Hidayet Türkoğlu'nun nazik davetiyle takım menajeri olarak geri dönmek benim için çok büyük bir onur olmuştur. Görevimden ayrılırken, Başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere, federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine, çalışma arkadaşlarıma, milli takımımızda görev alan antrenörlerimize, teknik, idari ve sağlık personelimize ve tüm milli takım sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün ise milli değerlerimize ve milli takımımıza bir başka alanda hizmet etmek üzere; çocukluğuma, basketbola altyapısında başladığım ilk takımıma ve baba mirası Galatasaray Spor Kulübüme geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Galatasaray camiasına ve değerlerine yakışır bir basketbol organizasyonu kurmak için çok çalışacak ve kulübümüzü onurlandırma yolunda ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı