Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapalı olması Gazzeli çiftçileri, 12 milyon dolarlık hasara uğrattı
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Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapalı olması Gazzeli çiftçileri, 12 milyon dolarlık hasara uğrattı

Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapalı olması Gazzeli çiftçileri, 12 milyon dolarlık hasara uğrattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapalı olması Gazzeli çiftçilere 12 milyon dolar maddi kayba neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapalı olması Gazzeli çiftçilere 12 milyon dolar maddi kayba neden oldu.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Gazze ile İsrail ve Mısır'ı bağlayan Kerem Şalom Sınır Kapısı saldırıların başlamasıyla kapatılmıştı. Sınır kapısının kapalı olması sonucu Gazze Şeridi'nden diğer Filistin kentlerine ürünlerin ulaşamamasına neden oldu. Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır kapısının kapatılması sonucu tarımsal ve balıkçılık ihracatının sekteye uğramasıyla yaklaşık 12 milyon dolarlık maddi zarar meydana geldiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail makamları sınır kapısının daha uzun süre kapalı kalması Filistinli çiftçilerin ve tüccarların maddi kayıplarını daha da artıracaktır" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın kapalı olması Gazzeli çiftçileri, 12 milyon dolarlık hasara uğrattı - Haberler
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