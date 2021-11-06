Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı - Haberler Spor
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Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada final için ringe çıkan Kerem Özmen, olimpiyat altın madalyalı Andy Cruz Gomez ile karşılaştı.

Rakibine puanla yenilen 19 yaşındaki milli boksör, dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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 Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.
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