Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı - Haberler
Kızılay, Kınık, Güncel, Haber

Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüse karşı kullanılan immün plazma tedavi yöntemi konusunda vatandaşlara sosyal medya üzerinde bağışçı aramamaları konusunda uyarılarda bulundu.

24.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:46
Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüse karşı kullanılan immün plazma tedavi yöntemi konusunda vatandaşlara sosyal medya üzerinde bağışçı aramamaları konusunda uyarılarda bulundu. Genel Başkan Kınık, "Covid rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması, ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) ülkemizde de görülmesinin ardından yüzbinlerce vatandaşa yardım ulaştıran Türk Kızılay'ı Ramazan ayı boyunca sosyal yardımlarını sürdürmeye devam edecek. İftar sofralarını bereketlendirmek için 'Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna' sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin yapacağı bağışlar ile yurtiçinde ve yurtdışında milyonlarca insana yardım ulaştırılacak. Kampanyaya ilişkin düzenlenen basın açıklamasında Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bilgi verdi. Konuşmasında korona virüse karşı etkili tedavi yöntemleri arasında yer alan immün plazma hakkında da bilgi veren Kınık'ın konuşmasının ardından Kızılay ekipleri, vatandaşlara Ramazan pidesi dağıtmak üzere yola çıktı.

"DAYANIŞMAYLA AŞILACAK BİR SÜREÇ"

Kampanya hakkında bilgi veren Genel Başkan Kınık, "Ramazanın ilk günü olması nedeniyle pide, su vs. malzemeleri ulaştırmak için sahadalar. Bugün 10 binlerce Kızılay gönüllüsü bu illerimizin tamamında ve mahallerimizde vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için çalışıyorlar. Bu süreç dayanışmayla aşılacak bir süreç" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN VE KIZILAY'IN EŞ GÜDÜMÜYLE DAĞITILACAKTIR"

Açıklamasında korona virüsünde tedavide önem teşkil eden immün plazma yöntemi hakkında da konuşan Kınık, "Toplum sağlığı hizmetleri çerçevesinde özellikle immün plazma bileşenlerinin 'Kovid' rahatsızlığı geçirmiş vatandaşlardan alınarak hastalara ulaştırılması konusunda şu an seferberlik durumundayız. Ülke genelinde yaklaşık 3 bin Covid rahatsızlığı geçirmiş vatandaşımızla doğrudan temas kurulmuş durumdadır. 2 bin 800 vatandaştan bin 150'si immün plazma bağışı yapabilecek durumdadır. Bu çerçevede 400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış, geri kalanlarla ilgili test işlemleri devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde immün plazma bileşenine ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın eş güdümüyle dağıtılacaktır" dedi.

"10 MİLYON İNSANA ULAŞACAK 207 MİLYON LİRALIK BÜTÇEYLE YOLA ÇIKTIK"

Ramazan ayı boyunca 10 milyon insana ulaşacaklarını belirten Genel Başkan Kınık, "Ramazan noktasında Kızılay 10 milyon insana ulaşmayı hedefleyerek kampanya başlattı. 'Yeter ki inan buna' ismiyle bir kampanyayla 10 milyon insan ulaşma hedefine devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak nakit desteklerimiz işini kaybetmiş olan genç çiftlerimize, çocuğu olan dullarımıza, yetimlerimize ulaşmak üzere 10 milyon insana ulaşacak 207 milyon liralık bütçeyle yola çıktık. Vatandaşlarımızın destekleriyle bu bütçeyi arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan 20 bine aşkın AŞ evimizden günlük yaklaşık 100 bin sıcak yemeğimiz vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Diğer taraftan gıda yardımlarımız, 400 liralık nakit desteklerimiz dağıtılmış olacak" diye konuştu.

"BAĞIŞI VEREBİLECEK HERKESE ULAŞIYORUZ"

Vatandaşların immün plazma ihtiyacında bağışçılara doğrudan ulaşamayacaklarını belirten Kınık, "Kesinlikle Kovid rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması, ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok. Burada tek yetkili Kızılay. Sağlık Bakanlığımızın paylaşmış olduğu verilerle, biz bütün bağışçılarımıza doğrudan temas ediyoruz. Onları süreçle ilgili bilgilendirip ikna ediyoruz. İmmün plazmalarını alarak hastanelere ulaştırıyoruz. Herhangi bir şekilde bu bileşen bir ticarete konu yapılamaz. Sosyal medya üzerinden yapılan aramalar konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Acıları var. Anlıyoruz. Biz, potansiyel olarak bu bağışı verebilecek herkese ulaşıyoruz. Onlardan aldığımız immün plazma bileşenlerini de Sağlık Bakanlığımızın listesi çerçevesinde hastanelere saat kaybetmeden ulaştırıyoruz" diye konuştu.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Hande Yener Cengiz Kurtoğlu
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Kerem Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:55:59. #1.15#
title