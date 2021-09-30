KEREM KINIK: KIZILAY, DEVLETİMİZE ÇOK CİDDİ DESTEK GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KEREM KINIK: KIZILAY, DEVLETİMİZE ÇOK CİDDİ DESTEK GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ı ziyaret den Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Kızılay, yaşamış olduğumuz deprem ile sonraki müdahale ve iyileştirme faaliyetleri noktasında çok önemli rol ifa etmiş, devletimize çok ciddi destek görevi üstlenmiştir" dedi.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ı ziyaret den Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Kızılay, yaşamış olduğumuz deprem ile sonraki müdahale ve iyileştirme faaliyetleri noktasında çok önemli rol ifa etmiş, devletimize çok ciddi destek görevi üstlenmiştir" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini ziyaret kapsamında Elazığ'a geldi. Kınık, Kızılay binasında karşılanarak teşkilat yöneticileri ve gönüllü personel ile bir araya geldi. Kerem Kınık'a Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Koç, Denetim Kurulu üyesi Mustafa Umut Yalçın, Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Türk Kızılay İl Başkanı Abdurrahman Kızılkaya ve Kızılay personeli eşlik etti.

Burada konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin bazı illerini kapsayan bölge ziyaretimizin ilk durağı olan Elazığ'dayız. Elazığ'ımız Kızılaycılık faaliyetleri açısından iftihar ettiğimiz, yaşamış olduğumuz deprem ile depremden sonraki müdahale ve iyileştirme faaliyetleri noktasında çok önemli bir rol ifa etmiş, hem Elazığ içinde hem de afet bölge merkezimizin burada olması hasebiyle Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır illerinde, ilçelerinde ve köylerinde deprem nedeniyle oluşan sıkıntıları gidermek için devletimize çok ciddi bir destek görevi üstlenmiştir. Elazığ'ımıza yeni afet müdahale kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez, afet müdahale merkezi ve sosyal yardım insani yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarına da başlıyoruz. Bu alanda Milli Emlak'ımızdan Kızılay'ımıza tahsis edilen 25 dönümlük arazi üzerinde şu an projelendirme, ihtiyaç tespiti ve inşaata ilişkin çalışmalarımız devam etmekte. Kızılay faaliyetlerini derinleştirerek, yaygınlaştırarak toplumun ihtiyaç sahibi tüm kesimlerine ulaştırmaya gayret ediyor ve bundan sonra da desteklerinizle çalışmaya devam edecek" dedi.

KEREM KINIK: KIZILAY, DEVLETİMİZE ÇOK CİDDİ DESTEK GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR

KEREM KINIK: KIZILAY, DEVLETİMİZE ÇOK CİDDİ DESTEK GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR

KEREM KINIK: KIZILAY, DEVLETİMİZE ÇOK CİDDİ DESTEK GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

KEREM KINIK: KIZILAY, DEVLETİMİZE ÇOK CİDDİ DESTEK GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

 'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ

'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ

 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 'torpil' savunması: 5 kişi için adam mı vuralım?

Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" savunması: 5 kişi için adam mı vuralım?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Yiğit Marcus Aral
Spor Abdullah Avcı Valentin Rosier Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KEREM KINIK: KIZILAY, DEVLETİMİZE ÇOK CİDDİ DESTEK GÖREVİ ÜSTLENMİŞTİR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:40:29. #1.12#