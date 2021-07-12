Kerem Kınık: 5.5 milyon kurban konservesi, ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, toplam 5.5 milyon ihtiyaç sahiplerine kurban konservesi ulaştıracaklarını söyledi.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, toplam 5.5 milyon ihtiyaç sahiplerine kurban konservesi ulaştıracaklarını söyledi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının İzmir Bornova Şubesi'nin yeni hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Törene, Kınık'ın yanı sıra Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da katıldı. Törende konuşan Kınık, Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı kampanyasından da bahsetti. Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştıracaklarını söyleyen Kınık, "Yurt içi ve yurt dışındaki 21 farklı ülkede kurban paylarımız, yaklaşık 150 bin kurban payımız vekalet veren vatandaşlarımızı bekliyor. Yurt içi kurban kotamız dolmak üzere, yurt dışı kotamız devam ediyor. Kızılay'ın bir modeli var. İslami usullerle kesilen kurban paylarımız kurban konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu bayramda da 5.5 milyon insana kurban konservelerimiz kurban paylarımız ulaşmış olacak. Bayram sürecinde boynu büyük insanımız kalmasın diye de ihtiyaç sahiplerine bayramlık ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova'da açılan hizmet binası için destek veren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a da teşekkür eden Kınık, "İnsana dokunmak için, kim olduğuna bakmaksızın yoksulluğu ortadan kaldırmak için, gençlerimizi güçlendirmek onlara destek olmak için, hastalara kan ulaştırmak için, bu güzel destanları büyütmek için, bu iş birliklerinin tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz. Hem belediye başkanımıza hem de burada faaliyet gösterecek olan Kızılaycılarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu