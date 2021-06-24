Kerem Kamışlı kimdir? Kerem Kamışlı ne iş yapmakta?
Emine Sabancı Kamışlı ve Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı kimdir? Kerem Kamışlı ne iş yapmakta? Kerem Kamışlı kaç yaşında?
Kerem Kamışlı sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile merak ediliyor.Peki, Kerem Kamışlı kimdir? Kerem Kamışlı ne iş yapmakta?
KEREM KAMIŞLI KİMDİR?
Kerem Kamışlı liseyi İsviçre'de bitirdi. Esas Holding yönetim kurulu başkanı yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı'nın oğludur. Üniversite eğitimi için Boston'a giden Kamışlı, daha sonra Londra'da iki sene çalıştı.
EMİNE SABANCI KAMIŞLI KİMDİR?
Emine Sabancı Kamışlı, Türk iş kadını. Esas Holding yönetim kurulu başkanı yardımcısı. 1966 yılında Adana'da doğan Emine Sabancı Kamışlı, yüksek öğrenimini 1987 yılında Londra Ekonomi Okulu'nda Endüstri ve Ticaret Ekonomileri dalında tamamladı.