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Kerem Kamal "yılın genç grekoromen güreşçisi" seçildi

Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçildi.

17.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:46
Kerem Kamal

Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçildi.

UWW'den yapılan açıklamada, bu yıl 3. kez dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Kerem Kamal'ın yılın genç grekoromen güreşçisi seçildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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