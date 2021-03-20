Son dakika haberleri! Kerem Kamal, Tokyo kotası kazandı
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Son dakika haberleri! Kerem Kamal, Tokyo kotası kazandı

20.03.2021 21:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:01
Son dakika haberleri! Kerem Kamal, Tokyo kotası kazandı

Bir son dakika haberine göre Macaristan başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvası'nda Kerem Kamal, Gürcü, Moldovalı ve yarı finalde de Macar rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Macaristan başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvası'nda Kerem Kamal, Gürcü, Moldovalı ve yarı finalde de Macar rakiplerini yenerek finale yükseldi.

60 kiloda Kerem Kamal ilk turda güçlü rakibi Gürcü Irakli'yi (5-1), çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu'yu mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden (9-1) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Dünya Kupası ikincisi Macar Erik Torba'yı da çok mükemmel bir taktik mücadele sonunda (5-4) yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları kotası kazandı

Böylece Budapeşte'de Türkiye, Serbest Stilde; 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kadınlarda; 59 kiloda Evin Demirhan, Grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal ile 4 kota kazandı.

(İHA)

Son dakika haberleri! Kerem Kamal, Tokyo kotası kazandı
Son dakika haberleri! Kerem Kamal, Tokyo kotası kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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