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Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.

12.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:52
Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.

Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.

Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.

Kaynak: AA
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