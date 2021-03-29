Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi

İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Haberler | Spor

- Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, milli güreşçi Kerem Kamal'ı ödüllendirdi Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek olan milli güreşçi Kerem Kamal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti.

- Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, milli güreşçi Kerem Kamal'ı ödüllendirdi

MANİSA - Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek olan milli güreşçi Kerem Kamal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Şampiyon güreşçiyi altınla ödüllendiren Başkan Çelik, milli güreşçinin Tokyo'dan da madalya ile döneceğine inandığını söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Güreş Antrenörü Süleyman Güngör ve babası Kazım Kamal da ziyarette hazır bulundu. Başkan Çelik, Kerem Kamal ve antrenörünü tebrik ederek, altınla ödüllendirdi.

Çelik: "Desteğimiz ve dualarımız kendisiyle"

Başkan Çelik, Kerem Kamal'ı başarısı için tebrik ederek, olimpiyatlardan da madalya ile döneceğine inandığını söyledi. Başkan Çelik, şöyle konuştu:

"Şehzadeler'in gururu Kerem kardeşimiz şehrimizi, ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek ve inşallah oradan da büyük bir başarı elde ederek dönecek. Geldiğinde de biz onu büyük bir konvoyla karşılayacak, Manisa'mızın dünya şampiyonunu gezdireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü Kerem kardeşim disiplinli çalışıyor, çok gayretli. Hocası Süleyman bey de çok özverili, ailesi çok destekçisi. İyi bir sporcu, başarılı bir sporcu ama benim bir o kadar da takdir ettiğim saygılı, efendi, milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde taşıyan bir kardeşimiz. Her yönüyle örnek bir kardeşimiz. Desteğimiz ve dualarımız kendisiyle. Yolu bahtı açık olsun inşallah."

Kamal: "Manisa'mıza olimpiyat madalyası hediye etmek istiyorum"

Başkan Çelik'e teşekkür eden şampiyon güreşçi Kerem Kamal ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hem kendim hem şehrim ve ülkem için çok mutluyum. Hayallerime doğru bir adım attım. İnşallah yolun sonunu madalya ile taçlandırıp, şehrime konvoyla dönmek istiyorum. Biz adımı attık, sırada koşmak var. İnşallah madalya alıp, tarihe geçip, Manisa'mıza bir olimpiyat madalyası hediye etmek istiyorum. İlgisi olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi
Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi
Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi
Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi
Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Ali İhsan Su Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerem Kamal'a Manisa'da özel ilgi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:29:43. #1.16#
title