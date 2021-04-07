Kerem ile Aslı'nın sevda hikayesi KAYMEK sergisinde canlanıyor
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Kerem ile Aslı'nın sevda hikayesi KAYMEK sergisinde canlanıyor

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Kerem ile Aslı'nın sevda hikayesi KAYMEK sergisinde canlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), İran'ın İsfahan'dan Kayseri Erciyes'e uzanan Kerem ile Aslı'nın hikayesinin minyatürle anlatıldığı sergiyi, canlı yayınla 8 Nisan Perşembe günü sanatseverlerle buluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), İran'ın İsfahan'dan Kayseri Erciyes'e uzanan Kerem ile Aslı'nın hikayesinin minyatürle anlatıldığı sergiyi, canlı yayınla 8 Nisan Perşembe günü sanatseverlerle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. 'sanal sergi' faaliyetlerini sürdürerek, Kerem ile Aslı'nın hikayesinin minyatürle anlatıldığı sergiyi vatandaşların evine taşıyacak.

KAYMEK A.Ş. eğitmenleri tarafından yapılan 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı' isimli minyatür serginin hazırlıkları tamamlandı. Kayseri'nin çok az bilinen değerlerinden biri olan Kerem ile Aslı'nın sevda hikayesi KAYMEK sergisinde canlanacak.

Minyatürler, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılırken, bir ağaç dalına asılan Kerem'in Aslı'ya yazdığı şiirler de dikkat çekecek.

Canlı anlatımlı sanal sergiyi sanatseverler, 8 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de KAYMEK İnstagram ve Youtube sayfalarından izleyebilecek.

KAYMEK, geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak sergi faaliyetlerini sanal dünyaya taşımış, KAYMEK tarafından hazırlanan 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' isimli canlı anlatımlı sanal sergi, Türkiye'de bir ilk olmuştu. - KAYSERİ

Kerem ile Aslı'nın sevda hikayesi KAYMEK sergisinde canlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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