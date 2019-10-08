Kerem Deveci, "Kürt sorununu bunlar çözer" deyip 4 isim söyledi

08.10.2019 11:34

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından düzenlenen İnovatif Gelişim Zirvesi 19 programına katılan Kerem Deveci, Habertürk'ten Yasemin Güneri'ye konuştu. İnovatif projelerin yanı sıra güncel Türk siyasetiyle de ilgili fikirlerini beyan eden Deveci, Kürt sorununu çözeceğini düşündüğü 4 kişinin ismini verdi. Ahmet Türk'ün düzgün bir Kürt olduğunu ifade eden Deveci, "Tüm Kürtler, Ahmet Türk gibi olsa kavga olmazdı" diyerek, "Ahmet Türk, Orhan Miroğlu, Sırrı Sakık ve Savcı Sayan bir araya gelirse Kürt sorunu çözülür" dedi.

ENLİL adını verdiği ve metrobüs rüzgarıyla elektrik üreten projenin sahibi olan Kerem Deveci, verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kayyum atamalarının sebebinin HDP'nin rahat durmaması olduğunu belirten Deveci, yönettiği belediyeye kayyum atanan Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Düzgün bir Kürt, asil bir Kürt" yorumunda bulundu.

"KÜRT SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?"

"Sizce Kürt sorunu nasıl çözülür?" sorusuna yanıt veren Deveci, "Ahmet Türk ile etrafındakileri ayırmak lazım. Ahmet Türk, düzgün bir Kürt. Asil bir Kürt. Ahmet Türk, bu davada en çok zarar gören kişi. Kayyum, Ahmet Türk'ün şahsından dolayı değil, partisinin yanlışlarından dolayı atandı. Keşke bütün Kürtler Ahmet Türk gibi olsa. O zaman kavga olmazdı.

Ahmet Türk, Orhan Miroğlu, Sırrı Sakık ve Savcı Sayan. Bu dört isimle bir araya gelinerek Kürt sorunu çözülür. Selahattin Demirtaş, çözüm sürecindeki tavrını sürdürseydi barış süreci sonuçlanmış olurdu. Yeniden barış süreci saydığım 4 kişinin dahil olacağı bir görüşmeyle olumlu sonuçlanır." şeklinde konuştu.

ENLİL PROJESİ NEDİR?

Enlil projesi, girişimci Kerem Deveci'nin projesi olarak metrobüslerin geçişi esnasında oluşturduğu rüzgarı yakalayarak 20 bin eve elektrik enerjisi üretmeyi planlayan projedir. Her gün Kadıköy'den Yenibosna'ya metrobüsle giden Kerem Deveci, araç kapılarının yanında bulunan acil tahliye vana kapaklarının yan yana geçen araçların ürettiği rüzgar ile havalandığını gördü. Buradaki rüzgardan elektrik enerjisi üretilebileceği fikrine kapılan Deveci, ENLİL ismini verdiği projeyi hazırladı. Topkapı metrobüs durağındaki bir alan ENLİL projesinin testi için ayrıldı.