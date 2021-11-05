Kerem Çağatay, Karate Şampiyonası'nda Ülkemizi temsil edicek!
Gani Bahadırlı İlkokul 2.sınıf öğrencisi Kerem Çağatay Yüksel 5-7 Kasım tarihlerinde İstanbul' da düzenlenen 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası' nda Ülkemizi temsil ediyor.
İSTANBUL (Bültenler) - Dünya Shotokan Karate Fedarasyonu faaliyet programında yer alan ve11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası 5-7 Kasım 2021 tarihinde İstanbul WOW otelde düzenlenen en önemli şampiyonadır. Etkinlik Dünyanın en iyi Shotokan sporcularını biraraya getirecektir.
Foça doğumlu minik karateci şampiyonada Ülkemizi temsil etmek için tatamiye çıkacağını, 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasında abisi Kaan Yüksel ile elde ettikleri başarı ve deneyimi örnek aldığını dile getirdi.
Minik sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, Pandemi ve kısıtlamalara rağmen yoğun katılımın olduğu şampiyonada Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirtti.
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