Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldivler'e gitti! İlk fotoğraf geldi...
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldivler'e gitti! İlk fotoğraf geldi...

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Maldivler'e gitti! İlk fotoğraf geldi...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince "Aşk yaşarsak haberiniz olur" diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel soluğu Maldivler'de aldı.

Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince "Aşk yaşarsak haberiniz olur" diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel soluğu Maldivler'de aldı. İkilinin rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi tatile girince birlikte Maldivler'e gitti.

Hayranları tarafından gizlice çekilen bir fotoğraf aşkı belgeledi. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğruladı.

Kerem Bürsin, Maldivler'den tekne turu videosu paylaşırken Erçel, gün batımında çekildiği bu fotoğrafı yayınladı.

Maldivler'e giden ikili geceliği 10 bin TL olan süitte kalıyor. Bir süre daha Maldivler'de tatil yapacak olan ikili yoğun geçen sezonun stresini atıyor.

Kaynak: Hürriyet

Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi
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