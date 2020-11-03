Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den aşk iddialarına cevap
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den aşk iddialarına cevap

03.11.2020 08:38 | Son Güncelleme: 03.11.2020 08:42
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den aşk iddialarına cevap

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bürsin ve Erçel'in 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine ünlü oyuncu Erçel "çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin birbirlerini takip ettiği" sorusuna da "olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 08:42:23. #1.14#
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