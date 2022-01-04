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Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den kötü haber geldi

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den kötü haber geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den üzen haber geldi. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkı tam gaz sürüyor.

Attıkları her adım olay olan ikiliden üzen haber geldi.

COVİD-19'A YAKALANDILAR

Bürsin ve Erçel'in Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. İkilinin birlikte karantinaya girdiği ifade edildi.

'REKLAM AŞKI YAŞIYORLAR' İDDİASINA CEVAP VERDİ

Kimi çevreler, Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in 'reklam aşkı' yaşadığını iddia etmişti.

Bir süredir meslektaşı Hande Erçel ile birlikte olan Bürsin, reklam ilişkisi yaşadıklarına dair çıkan haberlere cevap verdi.

"FİLTRESİZ VE DOĞAL BİR İLİŞKİ"

Bürsin, "İlişkide gerçekçi biriyim. Ben beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den kötü haber geldi

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den kötü haber geldi

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den kötü haber geldi

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