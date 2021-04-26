Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı bakın nerede takip ediyor?
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Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı bakın nerede takip ediyor?

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı bakın nerede takip ediyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı etiketlediği fotoğrafları kaldırmıştı. Bürsin'in eski aşkını müzik uygulaması Spotify'da halen takip ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar....

2019 yılında Serenay Sarıkaya'dan ayrılan oyuncu Kerem Bürsin, bir süredir Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

YILLAR SONRA ETİKETİ KALDIRDI

Adının aşk dedikodularına karıştığı partneri Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu. Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 sene sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.

Konuşulanlara göre de sevgilisinin isminin sürekli Sarıkaya ile anılmasından rahatsız olan Hande Erçel, yakışıklı oyuncuya resti çekti.

KEREM, SPOTİFY'DA SERENAY'I TAKİPTE

Bütün bu gelişmelerin ardından Kerem Bürsin'in eski aşkını popüler müzik uygulaması Spotify'da takip ettiği ortaya çıktı. Bürsin, Spotify'da yalnızca 3 kişiyi takip ediyor. O üç kişiden birisinin de eski aşkı Serenay Sarıkaya olması dikkat çekti.

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya Instagram'da da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Snob Magazin

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