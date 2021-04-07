Kerem Bürsin'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Oyuncu Kerem Bürsin, dizide başrolü paylaştığı Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yaptı.

Oyuncu Kerem Bürsin, dizide başrolü paylaştığı Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikiliden Kerem Bürsin, yayının sonunda 'sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sordu.

Bürsin ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya afedersiniz de salaksınız! I am sorry, salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün." dedi.

Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i TT listesinde ilk sıraya yerleşti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Kerem Bürsin'i sert bir dille eleştirirken, bazı kullanıcılar ise artan vaka sayılarını da hatırlatarak oyuncuya destek verdiler.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Nisan'da paylaştığı koronavirüs tablosunda rakamlardaki artış dikkat çekti.

Tabloya göre, 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

ÜNLÜ İSİMLER DE KORONA İLE MÜCADELE EDİYOR

Koronavirüs'e yakalanan ünlülere her gün bir yenisi ekleniyor. Tolgahan Sayışman, Ali Sunal, Hazal Kaya ve Burak Deniz'in ardından son olarak oyuncu Murat Yıldırım da Covid-19 olduğunu açıkladı. Birçok dizinin çekimine virüs nedeniyle ara verildi.

Sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi veren Yıldırım, ' Bir yıl kovalamanın ardından 'evet, covid beni de yakaladı' 5. Günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin' mesajını paylaştı.

Murat Yıldırım'ın başrolünü üstlendiği dizinin çekimleri de oyuncunun tedavisinin ardından devam edecek.

Kaynak: Hürriyet