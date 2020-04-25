Kerem Bürsin ile Demet Özdemir sevgili mi? Son dakika haberine göre magazin kulislerinde bomba bir aşk iddiası gündemde... Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in bir süredir yakınlaştığı ortaya çıktı. Yeni aşk bombası. Kerem Bürsin ile Demet Özdemir sevgili mi? Gündeme bomba gibi düşen iddiayla ilgili flaş gelişmeler var. (Kaynak-Tv100)

Magazin kulislerinde bomba bir aşk iddiası gündemde... Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in bir süredir yakınlaştığı ortaya çıktı. Eskiden de tanışan çift ortak arkadaşları nedeniyle daha sık görüşmeye başladı. Demet Özdemir son olarak Yaman Taciroğlu ile kısa bir beraberlik yaşamıştı. Kerem Bürsin'in ise 1 yıl önce Serenay Sarıkaya ile biten ilişkisinin ardından kimseyle adı anılmamıştı. Kaynak: Snob Magazin