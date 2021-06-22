Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'i utandıran soru!
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Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'i utandıran soru!

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'i utandıran soru!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün bağlı olduğu danışmanlık şirketi çıkışı objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, o soru karşısında utandı. İşte detaylar...

Covid-19 aşısı olduğunu ve sete gittiğini söyleyen Hande Erçel, gazetecilerin sevgilisi Kerem Bürsin'in "Hande ile olduğum için çok şanslıyım" sözlerini hatırlatması üzerine utancını gizleyemedi.

Erçel, "İkimiz de şanslıyız" diyerek konuyu geçiştirdi.

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kerem Bürsin, 'Hikayede Kalmasın' adlı programa konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, ailesiyle yakın bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. Samimi açıklamalarda bulunan Bürsin, babası Pamir Bürsin'in meslek olarak oyunculuğu seçmesini istemediğini ifade etti..

"AŞIRI ŞANSLIYIM"

Bürsin, konuyla ilgili, "Ailem ünlü olacağıma hiç odaklanmadı. Daha ziyade hayatımda bu mesleğin zorluklarımı çekmemi istemediler. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi. Annem beni hep destekledi ama günün sonunda hepsi kararıma saygı duydu. Ben şu anki durumdan çok mutluyum. Aşırı şanslıyım. Çocukken hayalini kurduğum işi yapıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Hande Erçel'in sade giyim tarzı dikkat çekti.

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'i utandıran soru!
Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'i utandıran soru!
Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'i utandıran soru!
Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'i utandıran soru!

Kaynak: Snob Magazin

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