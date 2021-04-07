Kerem Bürsin hayranlarını ikiye böldü
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Kerem Bürsin hayranlarını ikiye böldü

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Kerem Bürsin hayranlarını ikiye böldü

Günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasının ardından oyuncu Kerem Bürsin, çektiği video ile kafelere gidenlere ateş püskürdü. Bürsin'in bu çıkışı hayranlarını ikiye böldü

Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Sen Çal Kapımı dizisinin Serkan'ı Kerem Bürsin, set arasında çektiği video ile gündeme geldi. Bürsin, "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! Ailelerinizi, insanları bir düşünün." ifadelerini kullandı.

Yakışıklı oyuncunun bu çıkışı sevenlerini ikiye böldü.

Twitter'da, 'Haddini bil Kerem Bürsin' etiketi bir anda gündem oldu. Bürsin'e destek veren takipçileri de oldu.

Öte yandan başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapacağı ortaya çıktı. 2 aylık bir aranın ardından dizi yaz ayında tekrar ekrana dönüş yapacak.

Kaynak: Snob Magazin

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