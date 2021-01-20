Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız
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Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız

20.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:05
Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız

"O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında şarkı söyleyen Kerem Bürsin, sorular üzerine "Hiç benlik bir şey değil. Ben duşta şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi.

"O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında şarkı söyleyen Kerem Bürsin, sorular üzerine "Hiç benlik bir şey değil. Ben duşta şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi. Oyuncu, bir dönem ilişki yaşadığı Serenay Sarıkaya'yı hatırlatarak "Serenay Hanım'ın sesi çok güzel" diyen muhabire de sitem etti: "Güzel bir sesi var, evet. Sağ ol onu soktuğun için."

Kerem Bürsin'e Hande Erçel'le aşk yaşadığı yönündeki dedikodular da soruldu. "Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk" diyen Bürsin, annesi Çiğdem Bürsin'in sete gelerek Erçel'le tanıştığı iddiasıyla ilgili de "Bizimkiler sete uğradı o dönem, herkesle tanıştılar" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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